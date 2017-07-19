AI: beneficio su costi inferiore a 10% per aziende (Klecha & Co.) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 6 dic - Il "miraggio" e' spiegato da una combinazione di fattori: investimenti su sistemi copilota invece che agentici, gestione del cambiamento carente, mancanza di competenze - che per il report "colpisce fino al 40% della forza lavoro globale" - e costi infrastrutturali enormi caratterizzati da iniziali cali di produttivita'. A questo si aggiungono "la resistenza culturale e sistemi legacy di aziende consolidate", che "ostacolano l'incorporazione di applicazioni basate su AI".

Il report individua alcune raccomandazioni per superare il "miraggio": la definizione di obiettivi chiari, la trasformazione organizzativa, la gestione del cambiamento e una misurazione rigorosa del ritorno dell'investimento. Il nodo centrale, pero', e' la qualita' dei dati: dataset incompleti o distorti possono compromettere anche i modelli piu' avanzati e generare rischi reputazionali, etici e normativi.

L'editoria, uno dei comparti piu' 'esposti', ha visto la produttivita' quasi quadruplicare: dal 7% nel periodo 2018-2022 al 27% nel 2018-2024, con una crescita dei ricavi per dipendente tre volte superiore rispetto ai settori meno esposti. Sanita', manifattura, e-commerce e servizi finanziari figurano tra i maggiori beneficiari: l'AI generativa potrebbe aumentare il valore del settore bancario di 340 miliardi di dollari. Tra le funzioni aziendali piu' trasformate spiccano customer care (con il caso Lenovo: -90% nei tempi di risposta), marketing (+450% delle percentuali di clic nelle campagne AI di JP Morgan Chase) e risorse umane (l'AI di LinkedIn ha dimezzato i tempi di assunzione).

