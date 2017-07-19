AI: Benanti, licenziamenti anche in ambito Stem, riconsiderare modelli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 nov - "Toccare l'educazione e' toccare qualcosa che non e' detto che sia cosi' facile da fare. E probabilmente dobbiamo ancora capire, al di la' di informare le persone a che cos'e' l'AI, come l'AI puo' entrare o meno nell'educazione e nella formazione". Lo ha detto Paolo Benanti, professore associato alla Universita' Luiss Guido Carli, parlando di formazione a seguito della rivoluzione dell'Ai, in occasione di una tavola rotonda per la celebrazione dei 160 anni di informazione del Sole 24 Ore, con una giornata intera di incontri.

"L'AI, da un certo punto di vista, ci da' senz'altro degli strumenti che sono fantastici: se abbiamo qualcuno che fa fatica a leggere, trasformare il testo in un audio, o in una mappa mentale o in altro, e' qualcosa che veramente puo' avere una forza di inclusione mai vista".

Tuttavia Benanti ha ricordato che ci sono stati negli Usa migliaia di licenziamenti (157mila) in ambito Stem: "se quelli che sono gli ingegneri, che in questo momento rappresentano la piu' grande capacita' di guadagno, non riescono a contrattare, a condizionare il valore, a sgranellare parte della ricchezza che producono, ecco e' questo il modello piu' problematico. E sembra piu' che un cambio industriale, un cambio delle condizioni di potere che non e' detto che appartengano piu' a quelle strutture di potere democratiche che conoscevamo fin d'oggi".

