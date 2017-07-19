AI: Benanti, le sue possibilita' ci obbligano a cambiare prospettiva

Al convegno H Factor del Sole 24 Ore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 mar - 'L'AI ci obbliga a cambiare prospettiva, la prospettiva e' che e' non esiste un'AI che porta valore senza un'adozione dell'AI che mette la persona in grado di portare valore nel processo di esecuzione degli accadimenti all'interno della dinamica lavorativa.

Questo ci porta a dire che abbiamo davanti due strategie per quanto riguarda i posti di lavoro a piu' alto impegno cognitivo: da una parte una delega cognitiva, cioe' addomesticare l'AI perche' consenta all'umano di delegare alcune funzioni cognitive che saturano la sua capacita' di portare valore nei processi produttivi in una maniera che diventa affidabile e in un certo modo massimizzabile. Un altro modello e' un arrendersi cognitivamente a uno strumento che non ha bisogno dell'umano. Questo pero' nei numeri del capitalismo occidentale e' meno produttivo e meno in grado di portare i risultati previsti'. Lo ha detto Paolo Benanti, presidente del comitato per l'Intelligenza artificiale per l'informazione della presidenza del Consiglio dei ministri e professore associato alla Luiss, intervenendo al convegno 'H Factor. Quale People Strategy nell'era dell'AI'? sul valore dell'investimento nel capitale umano nell'era dell'AI. Nel corso dell'incontro e' stata inoltre presentata la nuova partnership tra il Gruppo Il Sole 24 Ore e Digit'Ed.

Pan

(RADIOCOR) 26-03-26 18:23:14 (0664) 5 NNNN