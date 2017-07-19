AI: Basso-Nicita (Pd), proposta FdI analoga a nostra su deepfake, esame rapido

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 gen - "Fratelli d'Italia annuncia un disegno di legge, a prima firma del senatore Gelmetti, sulla tutela dell'identita' personale nell'era dell'IA, che riprende principi e impostazione della proposta depositata dal Pd a fine 2023. E' un paradosso, ma anche un fatto positivo: finalmente potremmo arrivare a una soluzione. Benvenuti ai colleghi di FdI ma l'innovazione corre veloce e la politica non puo' permettersi tempi lunghi". Lo dichiarano i senatori Lorenzo Basso e Antonio Nicita (PD). "Lo diciamo - affermano in una nota - perche' pochi mesi fa il centrodestra ha respinto la nostra iniziativa quando l'abbiamo riproposta come emendamento al Ddl IA: su diritti fondamentali e sicurezza digitale servono pragmatismo e rapidita', non tatticismi. Nel merito, restano differenze da discutere: per noi e' centrale il bilanciamento tra tutela dell'identita' e liberta' di espressione, inclusi ambiti artistici e satirici. Ma la convergenza e' possibile e doverosa. Chiediamo che il testo venga incardinato subito e portato rapidamente all'approvazione. Da parte nostra, piena disponibilita' a lavorare insieme, nell'interesse dei cittadini e della credibilita' delle istituzioni".

