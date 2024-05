AI: Basso (Pd), avra' impatti di sistema, tema sia affrontato dal Parlamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - 'Oggi in Commissione Ambiente, Trasporti e Innovazione tecnologica del Senato, il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso ha tratteggiato il quadro delle politiche industriali del governo, dettagliando il Ddl sull'intelligenza artificiale del governo e il disegno di legge collegato alla manovra economica sulle nuove tecnologie abilitanti. Il ministro ha auspicato che ci sia una discussione collaborativa e responsabile da parte di tutte le forze politiche, visti gli impatti di lungo termine di queste tecnologie'. Cosi' il senatore Lorenzo Basso, vicepresidente della Commissione e autore del primo Ddl sui temi dell'AI in discussione in Parlamento, che aggiunge: 'Raccogliamo questo auspicio e lo rilanciamo, chiedendo quindi al Governo di permettere al Parlamento una discussione libera e approfondita sui Ddl parlamentari, non vincolando le norme solo a quanto gia' previsto dal Governo (e dopo settimane non ancora trasmesso al Senato), ma aprendo alle sollecitazioni e alle proposte che arrivano dalla societa', dalle universita', dalle imprese per garantire una regolamentazione efficace e responsabile del settore e promuovere lo sviluppo di queste tecnologie che guardi non solo ai prossimi mesi ma agli anni a venire'. 'Se vogliamo governare l'impatto di una tecnologia cosi' dirompente - conclude Basso - serve una visione e una progettualita' chiara e unanime di tutto il Parlamento, per superare la vita dei singoli governi e traguardare una strategia di lungo periodo come fu quella di industria 4.0'.

