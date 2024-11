AI: Bain & Company, marcato globale sfiorera' 1000 mld $ entro 2027 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 nov - Il ruolo sempre piu' centrale del contributo dell'Intelligenza Artificiale stimola inoltra temi di sovranita' delle piattaforme di AI, con governi come quelli di Canada, Francia, India e Giappone che stanno investendo miliardi di dollari in infrastrutture AI nazionali e modelli basati su dati locali. Il movimento post-globalizzazione nel settore tecnologico si sta dunque estendendo dalle strategie per far fronte ai rischi di carenza di chip dell'era pandemica alle attuali preoccupazioni per la sicurezza dei dati e la privacy dell'AI. "Stabilire ecosistemi di AI sovrana di successo sara' un processo lungo e incredibilmente costoso chi riuscira' a cogliere questa sfida potra' ottenere vantaggi competitivi significativi", ha commentato in una nota Mauro Colopi, Partner di Bain & Company e responsabile italiano Tmt. L'espansione dell'AI generativa, rappresenta inoltre un motore evolutivo dell'intero mercato dell'Information Technology. Bain stima che l'AI generativa potrebbe ridurre del 10%-15% i tempi di sviluppo, ma per ottenere i massimi benefici e' necessaria una corretta implementazione.

