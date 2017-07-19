AI: anche la Ceo di Domyn tra le 100 persone piu' influenti in campo per Time

Unica azienda italiana. Nella lista spiccano Musk e Altman (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ago - Elon Musk, il Ceo di OpeAI Sam Altman, i cofondatori di Antrophic Dario e Daniela Amodei e Uljan Sharka, Ceo dell'italiana Domyn, uno dei principali 'unicorni' europei nel settore con una valutazione di oltre 2 miliardi di dollari. Questi sono alcuni dei nomi scelti da Time tra le 100 persone piu' influenti del 2026 nel settore dell'AI. Si tratta della quarta edizione annuale della classifica che riunisce i dirigenti di alcune delle piu' grandi aziende al mondo nel settore dell'intelligenza artificiale insieme a ricercatori, imprenditori, politici, difensori dei diritti dei lavoratori e figure provenienti dalle industrie creative. Tra i nomi della categoria Leader figurano Mark Chen, direttore della ricerca di OpenAI, Sam Altman e Greg Brockman, presidente della casa madre di ChatGpt. C'e' poi il Ceo di SpaceX Elon Musk, Dario e Daniela Amodei, il presidente e CEO di Ibm Arvind Krishna, la responsabile della preparazione all'Ai di Google DeepMind Lila Ibrahime, il Ceo di ByteDance, societa' madre di Tik Tok, Liang Rubo. Il ranking comprende anche figure di spicco coinvolte nelle infrastrutture a sostegno del boom dell'intelligenza artificiale, come il Ceo di Broadcom Hock Tan, il presidente esecutivo di Oracle Larry Ellison, il cofondatore e Ceo di CoreWeave Michael Intrator e il co-CEO di Smic Liang Mong Song.

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(RADIOCOR) 27-08-26 19:14:54 (0521) 5 NNNN