AI: Almaviva, Europa deve valorizzare proprio modello basato su regole ed etica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - "L'Europa deve valorizzare il proprio modello basato su regole, etica e tutela della proprieta' intellettuale". Lo ha detto Valeria Sandei, chief Global AI Almaviva Group e ceo Almawave, intervenendo al XIX Summit Cotec Europe a Venezia, alla presenza dei presidenti della Repubblica italiana Sergio Mattarella, di Spagna Felipe VI e del Portogallo Anto'nio Jose' Seguro. "E' possibile sviluppare soluzioni di Intelligenza Artificiale competitive, partendo dai dati europei e dalle specificita' linguistiche e culturali del nostro Continente", ha proseguito Sandei, "occorre credere maggiormente nelle capacita' tecnologiche europee e sostenere iniziative orientate alla sovranita' digitale". Il percorso, ha spiegato, deve avvenire "a piccoli passi": casi d'uso concreti, piu' ricerca, maggiore adozione nelle imprese.

Quanto all'Italia, Sandei ha rilevato una sfida "a due velocita'" tra grandi imprese, gia' attive sull'AI, e pmi ancora in difficolta', avvertendo che molte iniziative delle grandi aziende "non hanno ancora generato il valore atteso".

L'adozione dell'AI, ha concluso, "richiede non solo tecnologia, ma anche modelli di business chiari, misurazione dei risultati e cambiamenti organizzativi".

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(RADIOCOR) 17-06-26 18:08:39 (0678) 5 NNNN