AI: allarme Confartigianato, introvabile meta' esperti digitali necessari -2-
Lombardia e Milano in testa per numero di 'ricercati' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 ago - La Lombardia e' in testa per numero di lavoratori con competenze digitali avanzate che le imprese faticano a trovare: sono 60.960 professionalita' introvabili sulle 121.440 richieste, pari al 50,2 per cento. Segue la Campania, con 31.130 su 66.950 (46,5%), il Lazio con 30.780 lavoratori su 66.760 (46,1%).
Percentuali sopra la media nazionale in Veneto (55,2%), Emilia-Romagna (56,1%), Toscana (57,7%), Piemonte (53,7%) e Trentino-Alto Adige (60,9%).
Nella graduatoria provinciale per esperti digitali introvabili c'e' Milano, con 29.840 competenze su 64.320 entrate, il 46,4 per cento. Seguono Roma, dove le imprese cercano senza successo 24.580 figure su 55.240 (44,5%), Napoli (16.200 su 36.010, il 45%), Bari (9.300 su 19.830, il 46,9%) e Torino (9.050 su 17.950, il 50,4%).
com-Vec
(RADIOCOR) 18-08-26 10:55:47 (0240) 5 NNNN