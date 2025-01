Ai: alla Luiss debutta l'assistente virtuale per l'orientamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 gen - L'Universita' Luiss Guido Carli avvia una sperimentazione innovativa per supportare l'orientamento delle studentesse e degli studenti attraverso l'intelligenza artificiale. Per la prima volta, due agenti virtuali affiancheranno docenti e staff dell'ateneo durante la giornata di orientamento, in programma oggi nel Campus di Viale Romania. L'iniziativa prevede l'impiego di avatar progettati per fornire informazioni dettagliate su offerta formativa, modalita' di ammissione, opportunita' internazionali, borse di studio, servizi e sedi dell'ateneo. Durante l'evento, i partecipanti potranno dialogare singolarmente con i consulenti digitali presso appositi totem installati nel Campus.

A supportare l'Universita' in questo progetto, in qualita' di partner tecnologico, e' linfa, azienda con oltre vent'anni di esperienza nel settore digital content e un consolidato know-how nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale Generativa, attiva sul mercato nazionale e internazionale.

Con questo progetto, Luiss conferma il proprio impegno nel proporre soluzioni innovative per la didattica e i servizi agli studenti, puntando su tecnologie all'avanguardia per migliorare l'esperienza universitaria. L'Ateneo, infatti, conta nella sua squadra rettorale, tra gli altri, Giuseppe Italiano, prorettore per l'Artificial intelligence e le digital skills e Irene Finocchi, advisor per la Trasformazione digitale. Inoltre, da quest'anno accademico, la Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali ha reso obbligatorio per tutti gli studenti dei corsi di laurea magistrale un badge di Ai Literacy che certifica le competenze digitali acquisite e ha recentemente inaugurato il centro di ricerca 'AI4Society' per studiare l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla societa'.

