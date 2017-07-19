AI: AlixPartners, Italia indietro, ma investimenti futuri piu' alti di altri Paesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mar - Le aziende italiane, sebbene indietro rispetto alle controparti internazionali sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, puntano a colmare il divario. Le piu' grandi opportunita' che i manager italiani intravedono sono tutte legate al progresso tecnologico, ma solo il 36% dichiara che l'intelligenza artificiale abbia avuto finora un forte impatto sulla propria organizzazione, contro il 52% a livello globale. E' quanto emerge dal Disruption Index, stilato da AlixPartners e presentato a Milano, secondo cui l'Italia si conferma come un 'late mover', in ritardo in termini di adozione ma con progetti di investimento e dichiarazione di intenti di investimento futuro superiori agli altri paesi: aumento degli investimenti sulla Trasformazione Digitale per il 75% dei manager (contro il 65% della media europea), e incremento del budget per tecnologia e Tools digitali rispetto all'anno precedente nel 59% dei casi (53% media europea). 'I leader italiani sembravano avere in generale una visione piu' ottimistica sul futuro rispetto ai colleghi internazionali, almeno prima dello scoppio dei piu' recenti conflitti internazionali. Solo il 20% si sentiva piu' sotto pressione rispetto allo scorso anno (24% a livello globale) e appena il 24% temeva che la propria azienda non si stesse adattando abbastanza rapidamente, contro il 35% nel mondo', ha detto Dario Duse, Italy Country Leader di AlixPartners, durante la presentazione. 'Il ritardo sull'adozione effettiva di tecnologie basate su AI, unito alla convinzione che si debba e possa investire di piu' nei prossimi anni su queste tecnologie, potrebbe non essere necessariamente negativo", ha detto Duse. Tuttavia, "il conflitto in corso in Medio Oriente ci vede pero' particolarmente esposti, considerata dipendenza e costi gia' tra i piu' elevati per l'energia, e con settori chiave come alimentare, chimica, automotive e lusso che potrebbero soffrire di shock sulla supply chain e riduzione della domanda", ha aggiunto Stefano Aversa, Global Vice Chair, Executive Partner & Managing Director di AlixPartners.

Ars

(RADIOCOR) 25-03-26 16:27:06 (0601) 5 NNNN