AI: Albini (Confindustria),abbiamo approccio positivo ma va governata da politica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - "L'approccio con cui Confindustria guarda all'AI e' un approccio positivo, che guarda avanti nella logica del progresso. del miglioramento delle condizioni complessive del vivere comune, della societa' e dell'economia'. Lo ha affermato Pierangelo Albini, direttore dell'area Lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria alla presentazione, su iniziativa del senatore Antonio Nicita, del libro 'Intelligenza artificiale e mercato del lavoro', volume Astrid a cura di Antonio Perrucci e Paolo Lupi.

Tuttavia 'una riflessione va fatta perche' ne discutiamo in un momento particolarmente significativo, siamo in situazione di grande crisi, in un contesto geopolitico difficile'. Il tema dell'AI 'richiede di essere governato dalla politica'.

Fuori dall'Europa 'ci sono logiche in cui si approccia l'AI molto lontane dai nostri valori' Dobbiamo ricordare, ha aggiunto, che 'non ci salviamo da soli, occorre un respiro politica vero, profondo, reale', ricordando i valori su cui l'Europa si fonda ma allo stesso tempo tenendo presente che l'AI oggi 'e' l'unico booster vero' per l'economia.

