Ai Act: Lisi, DigitalOmnibus operazione necessaria, serve regolamento unico dati

Parla l'avvocato ed esperto di diritto ed AI (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 nov - "Il 19 novembre 2025 con il 'DigitalOmnibus', cioe', le tre proposte che unificano digitalacquis, Gdpr e AI Act, la Commissione Europea ha operato un riassetto del potere regolatorio verso Bruxelles e ridefinendo i confini del dato personale, dei diritti di accesso, dei ruoli tecnici e della tutela dei diritti fondamentali nel governo dei sistemi digitali". Lo afferma Andrea Lisi, avvocato e docente di diritto e AI nella Pontificia Universitaria Antonianum.

"Tale operazione di maquillage normativo si e' resa necessaria perche' le normative sui mercati digitali, quindi sulla governance e protezione dei dati e sui sistemi di AI sono effettivamente tra loro poco sistematiche e vengono avvertite come eccessive nei loro adempimenti", prosegue Lisi.

"Resto dell'avviso che ci sia effettivamente un'evidente confusione nella normativa europea sui mercati digitali, dati e AI, con sovrapposizioni e proliferazione di Authority e Comitati, tanto da renderne problematica (a tratti impossible) l'effettiva applicazione. Ma continuo anche a ritenere che uno dei mali del periodo sia l'ossessione a regolamentare cio' che solitamente dovrebbe essere corretto attraverso un'adeguata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale". Andrebbe fatta "forse una ben piu' profonda rivisitazione (e accorpamento) di normative (e Authority) andando verso un unico Regolamento dei dati".

Lisi, inoltre, e' direttore scientifico del DigeatFestival, una rassegna internazionale su diritto e tecnologia digitale organizzata in co-branding con Regione Puglia che si terra' a Lecce dal 27 al 29 novembre.

