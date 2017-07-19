AI: a dicembre richieste connessione per data center a 69 GW (Polimi)

Quasi 13 volte il 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - In Italia, le richieste di connessione in alta tensione per nuovi data center hanno raggiunto a dicembre 2025 i 69 GW, oltre il doppio rispetto al 2024 e quasi 13 volte il livello registrato nel 2023. Un dato che si attende ancora in crescita esponenziale, poiche' si prevede che al 2035 la capacita' installata dei data center passera' dai 609 MW stimati per il 2025 ad almeno 2,3 GW con l'impatto sempre maggiore dell'AI. I dati emerfono dal Digitalization and Decarbonization Report 2025, redatto dall'Energy & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. Le richieste di connessione vengono soprattutto dalla Lombardia (34,9 GW, per lo piu' attorno a Milano) e dal Piemonte (11,7 GW), una concentrazione che mette in difficolta' le infrastrutture. Seguono Lazio (7,1 GW), Puglia (3,9 GW), Veneto (2,9 GW) ed Emilia-Romagna (2,7 GW). Nel 2024 il consumo elettrico dei data center in Italia si aggirava sull'1,9% del totale dei consumi nazionali (5,8 TWh), ma al 2035 potrebbe oscillare tra il 7% e il 13%, considerando il peso dei sistemi di raffreddamento, che mediamente coprono il 25-30% del totale, ma innovazioni in fase di sviluppo come le soluzioni a liquido possono abbatterlo del 90%.

