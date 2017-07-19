AI: 88% aziende globali la usa ma manca ritorno economico (McKinsey) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 feb - In questo contesto di colloca 'ForgIA', il progetto promosso da Assolombarda per rendere l'AI motore dell'industria e accompagnare le aziende nell'adozione di questa tecnologia.

L'obiettivo e' quello di costruire un vero e proprio ecosistema di dati industriali, provenienti, in particolare, dal tessuto manifatturiero: un patrimonio enorme, oggi frammentato lungo le filiere, che puo' diventare leva competitiva se messo a sistema grazie all'impegno di partner significativi, fra cui Politecnico di Milano, Cefriel, Made - Competence Center, AI4I, IT4LIA AI Factory e Cineca. Per dare piena attuazione a ForgIA, Assolombarda sta sviluppando quattro programmi: ForgIA Industial data ecosystem, il programma che prevede la costruzione di un ecosistema digitale in grado di abilitare la condivisione e la valorizzazione dei dati lungo le filiere industriali; ForgIA Accelerate, un percorso che supporta gruppi omogenei di imprese nell'adozione concreta di applicazioni di IA; ForgIA Academy, che mira a diffondere la cultura del dato promuovendo contaminazione e sinergie all'interno dell'ecosistema attraverso iniziative di divulgazione, formazione e networking; e ForgIA Leadership Initiative, un percorso di mentoring pensato per rafforzare la capacita' delle aziende di valorizzare i dati e implementare soluzioni di AI, grazie all'esperienza condivisa di imprese che hanno gia' intrapreso questo cammino.

"La vera sfida che attende le nostre imprese e' il passaggio cruciale dalla fase di sperimentazione alla piena scalabilita' operativa. Le imprese del Made in Italy, forti di un patrimonio di know-how e creativita' unico al mondo, possiedono tutte le risorse per guidare questa trasformazione e competere con successo sui mercati globali", ha commentato il presidente del Comitato Leonardo, Sergio Dompe'.

com-Mar

(RADIOCOR) 11-02-26 12:04:20 (0314) 5 NNNN