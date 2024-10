Ai: 4.Manager, investimenti +30% ma mancano competenze

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ott - Da un lato la crescita degli investimenti, dall'altro la carenza di competenze, in piu' di meta' delle aziende. E' la fotografia scattata dal nuovo rapporto 4.Manager sull'intelligenza artificiale, tecnologia che possiede un potere trasformativo tale da ridefinire ogni aspetto della nostra societa': dalla geopolitica al mercato del lavoro, dall'arte alla scienza.

Tuttavia, solo l'intelligenza umana puo' realmente governare questa rivoluzione, guidando l'integrazione dell'Ai in modo responsabile e sostenibile e affrontando le sfide etiche che ne derivano, stando a quanto emerge dal VI rapporto dell'Osservatorio di 4.Manager "Intelligenza Artificiale.

Cambiamento culturale e organizzativo per imprese e manager: nuove traiettorie della managerialita'" presentato oggi in occasione dell'apertura dell'anno accademico della Pontificia Universita' Antonianum. Il rapporto rivela come oggi quasi 10.000 imprese italiane hanno gia' adottato tecnologie di Ai con un balzo di circa il 30% rispetto all'anno precedente, evidenziando una domanda di competenze che e' aumentata del 157% in 5 anni. Tuttavia, dietro questo progresso si celano divari e ostacoli significativi. "Sebbene l'intelligenza artificiale stia rivoluzionando il mondo dell'impresa, il vero valore continua a risiedere nell'intelligenza umana", afferma Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager e Federmanager. "I nostri sistemi produttivi - aggiunge - sono miniere di saperi e abilita', in gran parte ancora inesplorate dall'Ai, che aspettano di essere valorizzate.

Pero', a oggi, piu' della meta' delle aziende identifica la mancanza di competenze digitali come il principale ostacolo all'adozione di queste tecnologie, e questo e' un campanello d'allarme che non possiamo ignorare".

com- Sim

(RADIOCOR) 14-10-24 16:35:24 (0485) 5 NNNN