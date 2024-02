AI: 150,2 mld $ valore mercato globale in 2023, crescita 37% a 2030 (studio)

Guadagni per 3.800 mld $ per industria manifatturiera (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Il mercato globale dell'Intelligenza artificiale nel 2023 ha raggiunto il valore di 150,2 miliardi di dollari. Da qui al 2030 si affermera' progressivamente con un tasso di crescita annuo composto (Cagr) del 36,8%. E' quanto emerge dallo studio 'L'Intelligenza Artificiale per l'industria, Scenari e linee guida per le imprese del Made in Italy' presentato dal Competence Center Nazionale CIM4.0 in occasione della 18a edizione della Fiera Internazionale A&T in programma all'Oval Lingotto di Torino sino al 16 febbraio. Secondo le stime, l'industria manifatturiera otterra' il maggior beneficio finanziario dall'adozione dell'Ai, con un guadagno atteso di 3.8000 miliardi di dollari entro il 2035. La creazione di circa 97 milioni di nuovi posti di lavoro potrebbe inoltre contribuire a contrastare le preoccupazioni legate al licenziamento in massa della forza lavoro.

Com - Cog

(RADIOCOR) 18-02-24 15:05:36 (0396) 5 NNNN