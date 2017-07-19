Agsm Aim: rileva quattro parchi eolici in Puglia, capacita' green sale a 231 MW

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Agsm Aim, multiutility veneta, ha completato una nuova operazione nel settore delle energie rinnovabili: ha acquistato dal Gruppo Aren Electric Power e da Sistemi Energetici quattro parchi eolici in provincia di Foggia. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. Gli impianti hanno una potenza totale di 52,6 megawatt (Mw) e una produzione stimata di oltre 105 gigawattora (GWh) all'anno, pari al fabbisogno energetico di circa 40.000 famiglie. Nel dettaglio, si tratta dell'impianto di Elce 2 (potenza installata di 26,3 MW), Spartivento (13,5 MW), la Pescia (8,4 MW), Ramatola (4,4 MW). Con questi ingressi nel suo portafoglio impianti, Agsm Aim raggiunge 231 MW di potenza rinnovabile installata, consolidando la propria presenza sul territorio nazionale e contribuendo al percorso previsto dal Piano Industriale 2025-2030 verso una produzione energetica sempre piu' sostenibile. "Il portafoglio si distingue per la presenza di turbine di produttori 'tier-1', leader globali del settore, che assicurano elevati standard di affidabilita' e performance - spiega la nota - Gli impianti sono inoltre incentivati secondo i principali schemi nazionali, assicurando stabilita' economica all'investimento".

