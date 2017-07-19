Agsm Aim: rileva quattro parchi eolici in Puglia, capacita' green sale a 231 MW -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - 'Questa acquisizione e' un ulteriore passo strategico per la crescita del Gruppo Agsm Aim nelle rinnovabili. Aumentare la nostra capacita' di produzione di energia pulita significa contribuire in modo concreto alla transizione energetica e fornire energia verde a decine di migliaia di famiglie' ha dichiarato Federico Testa, presidente del Gruppo Agsm Aim.

'Con questa operazione ci avviciniamo agli obiettivi del Piano Industriale, puntando a superare 1 TWh di energia prodotta entro il 2030. L'ampliamento del portafoglio eolico, insieme agli investimenti recenti nel fotovoltaico, ci permette di diversificare le nostre fonti rinnovabili e creare valore per i territori' ha aggiunto Alessandro Russo, consigliere delegato del Gruppo Agsm Aim. "L'operazione di dismissione del nostro portafoglio eolico si inserisce nel piano industriale del Gruppo per il 2025-2027 che prevede, fra l'altro, l'implementazione di una strategia di assets rotation finalizzata a liberare risorse da destinare a nuovi investimenti - ha dichiarato infine Gabriele Gentili, amministratore delegato di Aren Electric Power - La cessione permettera' di accelerare il percorso di crescita e di favorire la creazione di valore'.

com-Cog.

