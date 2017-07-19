Dati
            Agsm Aim: presentato il nuovo brand "Magis" che sostituira' il nome Agsm Aim

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 15 dic - E' Magis il nuovo brand che prendera' il posto di Agsm Aim.

            Il marchio e' stato presentato ufficialmente durante la festa di Natale del gruppo, che ha riunito oltre settecento collaboratrici e collaboratori. Erano presenti il consigliere delegato Alessandro Russo, il presidente Federico Testa, il vicepresidente Stefano Fracasso, il consiglio di amministrazione della capogruppo e delle sei business unit. A condividere il momento del reveal anche i sindaci dei Comuni di Verona e Vicenza, soci del gruppo, Damiano Tommasi e Giacomo Possamai.

            Nato da un lavoro complesso e durato piu' di un anno, Magis, che nasce dalla ricombinazione delle lettere del vecchio nome Agsm Aim e in latino significa 'di piu'', ma anche 'oltre', 'verso il meglio'.

            'Abbiamo scelto di fare un passo importante, che non e' solo di immagine ma strategico - spiega il presidente di Magis Federico Testa. - Il nuovo nome rappresenta quello che oggi siamo realmente: un'azienda pubblica solida, moderna, capace di costruire valore per i territori che la hanno generata e per quelli in cui operera' domani. Con il nuovo brand rafforziamo la nostra identita', rendendo piu' chiaro il nostro ruolo in un settore che richiede visione, responsabilita' e capacita' di innovare senza perdere di vista il legame con le comunita'. Magis interpreta bene questa direzione: custodisce un'eredita' lunga piu' di un secolo e la apre a nuove possibilita''.

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Magis 9,40 +0,00 17.35.20 9,35 9,40 9,35


