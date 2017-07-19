Agsm Aim Energia: aggiudicati 6 lotti gara Consip Gn17 per 620 mln fatturato

Vinto anche lotto 1 gara Viveracqua da 151,5 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 4 set - Agsm Aim Energia, ha ottenuto sei lotti della gara Consip Gn17 per la fornitura di gas naturale alla Pubblica Amministrazione nel biennio 2025-2026. Si tratta del Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria), Lotto 2 (Provincia di Milano), Lotto 3 (Lombardia esclusa Provincia di Milano), Lotto 6 (Toscana, Umbria e Marche), Lotto 10 (Puglia e Basilicata) e Lotto 12 (Italia).

La convenzione con Consip consentira' ad Agsm Aim Energia di soddisfare ordinativi per un volume complessivo di gas naturale pari a 577 milioni Smc, corrispondenti a un fatturato stimato di circa 620 milioni di euro. Per la prima volta, per le Pa, e' possibile sottoscrivere contratti della durata di 24 mesi, sempre a prezzo variabile, oltre alla durata gia' prevista di 12 mesi.

Ad Agsm Aim Energia inoltre e' stato assegnato il Lotto 1 della gara indetta da Viveracqua, che raggruppa dodici gestori idrici pubblici del Veneto, relativo alla fornitura di energia elettrica in bassa tensione, per un valore stimato di 151,5 milioni di euro e una fornitura pari a circa 150 GWh annui nel triennio 2026-2028. All'interno del contratto, i consorziati avranno la possibilita' di approvvigionarsi di energia verde certificata.

Queste aggiudicazioni si completano con altre procedure competitive per la fornitura di energia elettrica a utility del nord Italia per ulteriori 20 GWh.

'L'ottenimento dei sei lotti Consip e degli altri importanti bandi nazionali rappresenta un risultato di grande rilievo - commenta Fabio Candeloro, consigliere delegato di Agsm Aim Energia - che premia il lavoro costante di tutta l'azienda e conferma la capacita' della societa' di proporsi come interlocutore affidabile e competitivo per le Pubbliche Amministrazioni e le utility in tutta Italia'.

