Agsm Aim Energia: aggiudicati 6 lotti Consip per Pa, fatturato oltre 1 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 4 nov - Agsm Aim Energia, societa' commerciale del Gruppo Agsm Aim, si e' aggiudicata sei lotti della gara Consip indetta per la fornitura di energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni italiane. La convenzione riguardera' il biennio 2026-2027.

In particolare, Agsm Aim Energia servira' le seguenti aree: Valle d'Aosta e Piemonte (Lotto 1), province di Milano e Lodi (Lotto 2), restante parte della Lombardia (Lotto 3), Sardegna e Liguria (Lotto 7), Umbria e Marche (Lotto 9), Puglia e Basilicata (Lotto 14).

Grazie alla convenzione stipulata con Consip, Agsm Aim Energia fornira' le Pubbliche Amministrazioni dei lotti vinti con oltre 4,85 milioni di MWh di energia elettrica, per un fatturato stimato di piu' di 1 miliardo di euro.

L'aggiudicazione di questi sei lotti va ad aggiungersi ai 6 vinti qualche mese fa per la Convenzione Gas GN17.

