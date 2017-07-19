Agroalimentare: Urso, auspico che Tar Lazio riconosca progetto Igp Gianduiotto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 lug - "Auspichiamo che il Tar del Lazio, a cui si e' rivolto chi vuole sbloccare questo riconoscimento, riconosca invece che questo progetto, frutto del lavoro di intere generazioni, abbia tutti gli elementi per essere riconosciuto come indicazione geografica nell'ambito delle procedure che, giustamente, sono state avviate con il decreto del Ministero dell'Agricoltura competente nella materia". Cosi' sul riconoscimento Igp per il Gianduiotto di Torino, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo nell'Aula della Camera, per il question time, a un'interrogazione Az.

"Sappiamo ha aggiunto - quanto e' importante questa decisione, sia per tutelare questo straordinario prodotto tipico di un territorio specifico, contrastando cosi' le imitazioni, il fenomeno distorsivo dell'italian sounding e la concorrenza sleale. E quanto sia importante, soprattutto per le piccole produzioni alimentari del territorio torinese".

Il ministro ha peraltro ricordato: "Sin dall'inizio della legislatura, il Governo ha attribuito grande rilievo e importanza alla tutela e alla valorizzazione delle indicazioni geografiche agroalimentari, considerandole un asset strategico per il sistema italiano che contribuisce a evidenziare l'unicita' e l'eccellenza del nostro sistema produttivo".

Bof.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 15-07-26 17:09:37 (0544)FOOD,GOV 5 NNNN