Agroalimentare: Trenti (Intesa), 20 mld export primi 9 mesi '23 per 51 distretti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 31 gen - "Sul sistema agro-alimentare si stanno allentando le pressioni che erano emerse con particolare intensita' negli scorsi mesi, soprattutto sul fronte dei prezzi e il raffreddamento delle tensioni sui mercati energetici sta portando ad un graduale rientro delle quotazioni dei principali input anche per la filiera agro-alimentare". Lo ha detto Stefania Trenti, Head of Industry & Local Economies Research di Intesa Sanpaolo, durante il summit "La sostenibilita'. Fattore di crescita delle aziende del settore agroalimentare", organizzato da Gambero Rosso e in corso a Torino. "Le attese - positive - sull'evoluzione del fatturato per il 2024, dipendono da vari fattori", prosegue. "La forza dei territori e' uno degli ingredienti di questo successo: sei regioni italiane - Veneto, Sicilia, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Campania - compaiono nel ranking delle prime quindici regioni europee a maggior valore aggiunto nel comparto agricolo e i 51 i distretti agro-alimentari italiani vantano un export da 20 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2023. L'Italia si distingue dal contesto europeo anche per la diversificazione del prodotto e in termini di tutela della biodiversita'".

