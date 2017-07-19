Agroalimentare: Thea, +46% investimenti a 16,8ml genera ricadute fino a 246mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bormio, 05 giu - L'Italia punta sempre piu' sull'agroalimentare e nel triennio 2023-2025 gli investimenti nel settore sono aumentati del 46% rispetto al triennio precedente salendo a 16,8 mld. Investimenti che hanno abilitato un impatto diretto sul settore di circa 87mld di euro di valore aggiunto oltre ad un beneficio complessivo sul sistema-Paese tra occupazione, redditi, consumi, filiera produttiva che fara' sentire i suoi effetti negli anni a venire fino a circa 246mld nel medio-lungo periodo. Il dato e' emerso in occasione della decima edizione del Forum Food&Beverage, dalla prima edizione dell' Osservatorio sulle Politiche Agroalimentari, nato per analizzare le ricadute economiche e strutturali delle iniziative politiche a supporto del settore agroalimentare italiano.

Il principale volano arriva dal sostegno alla capacita' produttiva delle filiere strategiche che concentra 6,1mld, mentre l'innovazione tecnologica e l'autonomia energetica mobilitano 5,6 mld di euro. A queste misure si affiancano la promozione dell'imprenditoria giovanile, con 4mln, il sostegno al consumo, con 3,6mld di euro per tutelare il potere d'acquisto e la sicurezza alimentare, con 1,1mld per proteggere la produzione da crisi sanitarie e fitosanitarie.

Completano il quadro la promozione e tutela del Made in Italy, attraverso iniziative di internazionalizzazione e contrasto all'Italian Sounding, e il presidio degli affari europei, finalizzato ad allineare il quadro normativo e finanziario europeo agli interessi strategici nazionali.

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