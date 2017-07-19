Agroalimentare: Tetra Pak, 61% italiani non e' pronto a crisi di lungo periodo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - La sicurezza alimentare non e' piu' solo una questione di filiera, ma una leva strategica per la tenuta economica e sociale del Paese.

Eppure, il 61% degli italiani dichiara di non sentirsi preparato ad affrontare una crisi alimentare strutturale e di lungo periodo. E' uno dei dati chiave che emergono dalla ricerca 'Sicurezza alimentare in Europa: la percezione dei consumatori italiani', realizzata da Excellera Intelligence e presentata da Tetra Pak. 'Oggi food safety e food security sono inscindibili: garantire il cibo significa assicurarne igiene e qualita', ma anche accesso e disponibilita', soprattutto quando il sistema e' sotto stress', ha commentato Paolo Maggi, presidente e managing director Tetra Pak South Europe. La ricerca fotografa una consapevolezza diffusa della vulnerabilita' del sistema: il 65% degli italiani ritiene che la filiera che garantisce la sicurezza alimentare sia esposta a rischi capaci di comprometterne il funzionamento, una quota superiore alla media europea (62%). Tra i rischi percepiti come piu' rilevanti emergono contaminazione e deterioramento del cibo (67%), malattie degli animali (62%) ed eventi climatici estremi (42%), seguiti dalla mancanza di adeguati sistemi di confezionamento (39%).

com-Mar.

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