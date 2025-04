Agroalimentare: Teha, export Italia 2024 record a 67,5 miliardi -2

Lombardia al top con 10,9 mld esportazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - In 15 categorie merceologiche del settore agroalimentare, l'Italia e' leader di mercato nel mondo: tra queste i pomodori pelati dove rappresentiamo il 76,3% del mercato globale, la pasta italiana che ne vale quasi la meta' (48%) o gli amari e distillati al 34,5%. I salumi italiani nei sette continenti raggiungono una quota del 29,9%, la bresaola del 29% e la passata di pomodoro del 24,1%. Tra le verdure lavorate, il 21,9% del mercato globale viene dal Bel Paese, cosi' come il 9,4% di quello del sidro di mele. L'Italia e' seconda al mondo per esportazione di castagne (25,2%), vino (20,7%), olio di oliva (17,4%) e caffe' (15,8%). A livello geografico, la Lombardia si conferma prima regione in Italia per fatturato agroalimentare con 50 miliardi (19% del totale nazionale), il 41% in piu' rispetto al 2015, e detta la linea anche per l'export del comparto (10,9 miliardi).

