Agroalimentare: sfida innovazione tra 'tecnologia, ricerca e scienza'

Messaggio emerso dal Forum di Impresa Persona Agroalimentare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - L'innovazione in agricoltura e' 'un insieme di approcci, tecnologie, scelte imprenditoriali e culturali che, se integrate, possono rendere il settore primario piu' resiliente, sostenibile e competitivo'. E' questo il messaggio emerso dal Forum Impresa Persona Agroalimentare, che a Milano Marittima (Ravenna) ha chiamato a raccolta oltre 400 imprenditori e manager del settore. Il Forum ha messo a confronto esperienze diverse, ma 'unite da una visione comune: l'innovazione funziona solo se genera valore concreto per le imprese agricole e per i territori'.

L'agricoltura di precisione, spiega tra gli altri Massimo Salvagnin della Societa' Agricola Porto Felloni di Ferrara, 'ci permette di ottimizzare risorse, migliorare la qualita' e fare scelte piu' consapevoli, grazie a una conoscenza profonda dei suoli e dei dati. Non elimina l'incertezza climatica, ma ci mette nelle condizioni di fare scelte piu' razionali e sostenibili nel tempo'. Ma l'innovazione 'richiede competenze, metodo e fiducia reciproca: i percorsi in agricoltura sono lunghi, ma solo cosi' e' possibile costruire risultati concreti nel medio periodo' aggiunge Matteo Colombo di Bayer Crop Science Italia, che ha ricordato come il gruppo investa stabilmente una quota significativa del proprio fatturato, circa il 10%, in ricerca e sviluppo e come l'Italia abbia un ruolo strategico in questo percorso con 2 centri di ricerca e 5 stazioni sperimentali.

