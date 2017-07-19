Agroalimentare: Nomisma, export 2025 a quota 59,3 miliardi di euro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - Il contesto internazionale conferma una fase di crescita moderata del pil globale, atteso al +3,3% nel 2025, ma soprattutto una dinamica sempre piu' disomogenea tra aree economiche. La crescita continua a essere trainata dalle economie emergenti, mentre l'area euro appare debole e frammentata. I consumi food&beverage evidenziano un crescente divario tra aree geografiche: nei Paesi emergenti, in particolare India e Cina, la crescita dei consumi pro-capite raggiunge il +26% nel periodo 2019-2024, mentre nelle economie mature la dinamica risulta piu' contenuta. 'Italia del Gusto ha dimostrato che fare sistema e' una vera leva strategica per competere e crescere sui mercati internazionali', commenta Giacomo Ponti, presidente del Consorzio. 'La capacita' di unire esperienze, competenze e visioni diverse ha permesso alle aziende consorziate di aumentare il proprio business all'estero e di consolidare il posizionamento del Made in Italy nel mondo'.

sma.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 18-06-26 18:02:34 (0618)FOOD 5 NNNN