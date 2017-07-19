Agroalimentare: Mercuri (Confcoop), cresciamo nonostante il caos globale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 21 mag - 'Nonostante le turbolenze che agitano i mercati internazionali, continuiamo a crescere e questo grazie all'aspetto reputazionale, ma soprattutto alla capacita' di innovazione e di investimento'. Cosi' Giorgio Mercuri, vice-presidente nazionale di Confcooperative con delega all'export e alla internazionalizzazione, durante il panel 'L'agroalimentare italiano sfida il caos globale', promosso da Confcooperative in collaborazione con Cooperazione Trentina, al Festival dell'Economia di Trento. 'Produciamo oltre il 60% del vino italiano, il 50% dell'ortofrutta e il 70% del lattiero caseario: la cooperazione rappresenta il made in Italy nel mondo. Nel 2025 l'agroalimentare ha superato i 70 miliardi di export, nel 2015 non arrivava a 50'.

sma.

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(RADIOCOR) 21-05-26 13:51:49 (0507)FOOD 5 NNNN