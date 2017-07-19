Agroalimentare: Lollobrigida, Europa ci difenda da aggressione mercati a Est e Ovest

Il ministro: Made in Italy e' primo attrattore turismo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - 'La cucina italiana e' la prima cucina al mondo a essere riconosciuta come patrimonio immateriale dell'Unesco. Il mondo ci guarda come esempio: noi abbiamo il diritto di rivendicare questa capacita', ma abbiamo il dovere anche di essere all'altezza di questa grande sfida e sul sistema dell'indicazione geografica l'Italia si e' dimostrata avanguardia e l'Europa deve essere all'altezza, difendendoci dall'aggressione dei mercati a Est e a Ovest'. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo a TuttoFood alla conferenza 'Dop Economy: il valore europeo delle Indicazioni Geografiche tra competitivita' e territori'. Il ministro ha sottolineato che il concetto del Made in Italy 'e' diverso da tutti gli altri 'Made in' perche' Made in Italy significa bello, buono, di qualita' con un valore aggiunto importante. E le indicazioni geografiche seguono lo stesso tipo di percorso: caratterizzare quel progetto, quel prodotto nel luogo e nel lavoro di chi lo porta avanti con la sua cultura'. Un approccio che 'porta ovviamente anche tanto turismo: il legame territoriale che c'e' tra il prodotto, la sua trasformazione, la sua produzione in quel territorio e' talmente indissolubile che oggi e' diventato il primo attrattore italiano di turismo', ha concluso Lollobrigida Mar-.

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