Agroalimentare: Intesa Sanpaolo, in 2023 export distretti tocca quota 27mld (+4,5%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - Sul fronte delle esportazioni la Germania si conferma il primo partner commerciale per i prodotti dei distretti agroalimentari (+6,7% nel 2023). Chiudono in territorio leggermente negativo i flussi verso gli Stati Uniti (-1,4%), mentre crescono in Francia (+7,5%) e nel Regno Unito (+6,6%).

'Il grande apprezzamento all'estero di alimenti e bevande italiani - ha commentato il responsabile della direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Cattozzi - continua a crescere e a rendere sempre di maggior interesse per le aziende rafforzare la propria presenza nei mercati stranieri. A servizio di questo sviluppo e della competitivita', abbiamo destinato 20 miliardi di euro al comparto grazie all'accordo siglato con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, insieme a Cassa Depositi e Prestiti. Un intervento a cui si accede grazie a linee di finanziamento come Crescita Agri, parte del programma Il tuo futuro e' la nostra impresa, dedicata ad investimenti in azienda modulabili sul ciclo produttivo della filiera di appartenenza per soluzioni di efficientamento energetico e crescita internazionale'.

Gdo

(RADIOCOR) 12-06-24 13:01:45 (0332)FOOD 5 NNNN