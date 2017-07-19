Agroalimentare: giro di vite dell'Europarlamento su pratiche sleali transfrontaliere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 feb - Con un voto unanime (555 voti favorevoli, nessun voto contrario e 26 astensioni), gli eurodeputati hanno dato il via libera definitivo a nuove norme che obbligano le autorita' nazionali a cooperare in materia di pratiche commerciali sleali, con l'obiettivo di garantire che gli agricoltori ricevano un'equa remunerazione per il proprio lavoro. I casi di pratiche commerciali sleali transfrontaliere che danneggiano gli agricoltori e i piccoli imprenditori agricoli saranno quindi prevenuti, indagati e puniti. Per rafforzare la tutela degli agricoltori, la nuova legislazione consentira' agli Stati membri di intervenire automaticamente e porre fine alle pratiche commerciali sleali transfrontaliere di propria iniziativa, senza bisogno di un reclamo da parte di un produttore. Questo nuovo sistema replichera' il regime di protezione delle indicazioni geografiche nel mercato unico.

