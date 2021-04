Agroalimentare: Fontana, Lombardia primo produttore agricolo italiano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 apr - "La scelta di Bormio e' opportuna, la Valtellina racchiude food and beverage, benessere e una parte delle Olimpiadi 2026. Noi come Lombardia ci teniamo, anche perche' la Lombardia e' il primo produttore agricolo italiano e uno dei piu' importanti in Europa. Mi soffermo su due spunti: primo, lo sviluppo e innovazione in campo produttivo, che e' fondamentale. Cio' avviene ad esempio con agricoltura di precisione che salvaguardi risorse e con l'iniziativa lombarda di applicare tecnologia blockchain per segnare produzioni alimentari della carne, per esempio per controllo filiera. Il secondo punto e' la tutela della qualita' e originalita' dei prodotti. E' necessario spingere sempre piu' sulla qualita', unicita' e differenza dei nostri prodotti nel reparto agroalimentare e food. Dobbiamo contribuire tutti alla sua crescita". Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, alla presentazione, presso la sede della Regione Lombardia, della 5? edizione del Forum "La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni", in programma a Bormio il 4 e 5 giugno.

Pan

(RADIOCOR) 13-04-21 12:27:12 (0306)FOOD 5 NNNN