Agroalimentare: Bper, settore strategico per Paese, cresce valore aggiunto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ago - I numeri del 2024 confermano il settore agroalimentare come uno dei pilastri dell'economia italiana. Il valore aggiunto (produzione meno consumi intermedi) dell'agricoltura ha raggiunto i 44,4 miliardi di euro (+9% rispetto all'anno precedente), consentendo all'Italia di conquistare la leadership in Europa, superando Francia e Spagna. E' quanto emerge dal Rapporto sull'Economia Agroalimentare 2025 curato dall'Ufficio Studi, Ricerche e Innovazione di Bper, secondo cui anche l'industria alimentare ha mostrato segnali di ripresa, con un valore aggiunto pari a 37 miliardi (+3,5%), in terza posizione nell'Unione europea. La produzione cresce in tutte le regioni, specialmente al Sud, ma tra quelle in testa per concentrazione si posizionano Lombardia, Veneto e Sicilia. Secondo il rapporto, con oltre 676 miliardi di fatturato di filiera, 69 miliardi di export (+7,5%) e un saldo positivo nei prodotti trasformati pari a 14,2 miliardi, l'agroalimentare italiano ha giocato un ruolo centrale nella crescita dell'economia nazionale, soprattutto grazie alla domanda estera. In sviluppo anche le attivita' secondarie, trainate principalmente dagli agriturismi e dalla produzione di agroenergie. Il contributo dell'agricoltura alla produzione di energia rinnovabile nazionale si e' attestato all'11%: da qui al 2030, secondo le stime, si potrebbe arrivare al 22%. Permangono sfide legate a dazi, accesso al credito, innovazione tecnologica, sostenibilita' e ricambio generazionale, con solo 52.700 imprese under 35 (7,5% del totale). Nonostante l'alto livello di integrazione dell'Italia nella catena globale, le preoccupazioni si concentrano principalmente sulle esportazioni.

