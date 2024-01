Agroalimentare: bando di 6 milioni di euro per i prodotti toscani-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 gen - I beneficiari sono le associazioni di produttori che partecipano ai regimi di qualita' ossia: gruppi di produttori, anche temporanei, o le loro associazioni di qualsiasi natura giuridica, incluse le organizzazioni di produttori e le loro associazioni; organizzazioni interprofessionali; i Consorzi di tutela; cooperative agricole e loro consorzi; reti di impresa fra produttori dei regimi ammessi al sostegno.

L'importo minimo del contributo pubblico richiesto o concesso, per singola domanda di aiuto, e' pari a 21.000 euro. L'importo del contributo massimo concedibile per singola domanda d'aiuto e' pari a 420.000 euro (tale importo e' condizionato all'approvazione della modifica del Psp 2022/2027 da parte della Commissione europea. In assenza di tale approvazione, l'importo e' pari a 294.000,00). Nel caso in cui i beneficiari siano Aggregazione di Consorzi, il contributo massimo concedibile e' pari a 630.000 euro: l'intensita' del sostegno e' a fondo perduto pari al 70% dei costi ammessi.

'Con questa iniziativa - dice la vicepresidente e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi - sosteniamo i produttori e i loro Consorzi per far conoscere ancora meglio le eccellenze toscane. I produttori potranno attivare iniziative di informazione sulla qualita' e sui processi produttivi, ma anche sulle proprieta' nutrizionali e il legame con il territorio dove queste eccellenze nascono, rivolgendosi ai consumatori, addetti ai lavori, con azioni mirate per sostenere la commercializzazione dei prodotti sui mercati e nella ristorazione e favorire nei consumatori la conoscenza dei disciplinari e delle regole di produzione. I partecipanti potranno inoltre presentare progetti per iniziative a carattere pubblicitario, commissionare indagini di mercato e organizzare o partecipare a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni. Anche questa azione sara' utile per promuovere il meglio del Made in Tuscany, e aprire sempre nuove opportunita' alla diffusione delle nostre eccellenze'.

