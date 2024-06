Agroalimentare: Ambrosetti, senza italian sounding export raddoppia a 126mln

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna le regioni piu' penalizzate (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 giu - Nel 2023 i consumatori esteri hanno acquistato 63mld di prodotti tipici italiani 'falsificati' che non provengono dal nostro Paese, un valore anche superiore ai 62mld di 'veri' prodotti italiani. In sostanza, il valore dell'export agroalimentare Made in Italy senza il cosiddetto italian sounding sarebbe piu' che raddoppiato. Sono i dati della ricerca di The European House - Ambrosetti, in occasione dell''8 forum 'La Roadmap del futuro per il Food&Beverage' in corso a Bormio.

E' la Lombardia la regione italiana piu' colpita con un impatto economico che arriva a toccare i 10,2mld di euro l'anno, seguita dal Veneto che perde 10mld l'anno, ed Emilia-Romagna con 9,9mld. L'imitazione all'estero di prodotti che imitano quelli italiani ha precluso 8,7mld di vendite oltre-confine anche per il Piemonte, 5,5 per la Campania, 3,5mld per la Toscana che vede colpiti soprattutto i suoi olii extra vergine di oliva e vini. Non e' risparmiato il Trentino-Alto Adige per 3,3mld, come la Puglia che subisce un impatto di 2,8mld per l'imitazione di olio e prodotti agricoli. Seguono la Sicilia per 1,7mld, il Friuli Venezia Giulia per 1,6mld. 'Le regioni piu' colpite sono quelle che concentrano la propria esportazione su prodotti ad alta intensita' di Italian Sounding, come i prodotti a base di carne o i prodotti lattiero-caseari, cosi' come verso i Paesi piu' sensibili al fenomeno come Giappone, Brasile e Germania', spiega Valerio De Molli - Managing Partner & CEO, TEHA. 'La tutela del Made in Italy e' una priorita' e l'implementazione di nuovi regolamenti DOP e IGP a partire dal 2024 rappresenta un passo significativo in questa direzione', aggiunge.

