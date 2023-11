Agrivoltaico: Sardegna al top per impianti, Lombardia per potenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 nov - E' la Sardegna la regina dell'agrivoltaico in Italia con 8,1 impianti per ogni megawatt di potenza installata, seguita sul podio da Marche (10,7) e Basilicata (11,5). Nella top-10 anche Lombardia con 12,2 impianti, Veneto con 15, Sicilia con 16,1, Abruzzo con 16,4, Emilia-Romagna con 16,7, Puglia con 16,7 e Lazio con 17,8. Nelle ultime posizioni invece si trovano il Trentino-Alto Adige con 28,4 impianti per megawatt, la Campania (28,6) e la Valle D'Aosta (57), regioni dove sono anche maggiormente diffusi gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni.

A scattare la fotografia delle regioni italiane EnergRed che stima che al 2024 avremo raggiunto un incremento medio nazionale del 17,98% di potenza installata, con un aumento del 16,93% del numero di impianti rispetto al 2021, considerando anche i nuovi incentivi in ambito Pnrr per impianti agrivoltaici innovativi per almeno 1,04 GW .

Se la Sardegna primeggia per quote di agrivoltaico, e' la Lombardia ad avere il primato per potenza degli impianti a con 433 megawatt (+22,5%), collocandosi sul podio insieme ad Emilia-Romagna (382mw, +19%) e Veneto (361mw, +18,5%).

Seguono poi Piemonte (290mw, +18%), Sardegna (197mw, +23%), Sicilia (179mw, +24,5%), Marche (177mw, +17%) e Toscana (149 mw, +19%). In coda alla classifica anche in questo caso ci sono la Valle d'Aosta (4mw, +18%), il Molise (14mw, +16%) e la Liguria (20mw, +17,5%).

