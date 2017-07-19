Agricoltura: sequestri per 17,2 mln da indagine Gdf Padova su frodi Pac

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 7 ott - La Gdf di Padova hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova per 17,2 milioni di euro. Si tratta dell'epilogo di una complessa indagine che ha permesso di deferire alla Procura di Venezia, per associazione a delinquere e truffa aggravata, 48 imprenditori agricoli ritenuti responsabili di aver realizzato un articolato sistema di frode per beneficiare indebitamente, tra il 2017 e il 2022, di contributi del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.GA.) per oltre 20 milioni di euro. Gli imprenditori agricoli sono stati anche segnalati alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto per un danno erariale complessivo di 32,1 milioni di euro.

Le indagini, svolte dal 2021 al 2025 dalla Gdf di Padova in collaborazione con quella di Macerata e Rieti, di Pratica di Mare e di Pescara e con i Carabinieri di Rieti su un territorio che ha interessato le province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza ma pure Ascoli Piceno, Brescia, L'Aquila, Macerata, Mantova, Perugia, Teramo, Rieti e Torino, ha individuato almeno due modalita' differenti di frode: in un primo caso viene contestato il frazionamento di un'azienda attiva nel padovano in dodici imprese agricole 'di comodo' dislocate in Veneto, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Il frazionamento permetteva di eludere i limiti imposti dalla Politica Agricola Comune (Pac) in materia di aiuti diretti che fissa il tetto massimo degli aiuti spettanti a ogni singola azienda agricola in 500.000 euro annui. In un secondo caso numerosi imprenditori agricoli del Nord Italia, in possesso di titoli Pac inutilizzati, si rivolgevano ai principali responsabili della frode, identificati in due padovani, per ottenere formalmente terreni, stalle, bestiame, pastori e veterinari, nonche' servizi amministrativi e sanitari, cosi' da precostituirsi i presupposti per avanzare la domanda di pagamento dei contributi. In realta' le aziende richiedenti, pure incassando i finanziamenti, non esercitavano alcuna attivita' di pascolo: queste venivano svolte dagli ideatori padovani della frode che ottenevano rilevanti vantaggi economici grazie all'incasso dei canoni di locazione dei terreni destinati al pascolo, concessi a prezzi fuori mercato.

