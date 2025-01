Agricoltura: progetto Crea-Microsoft per decodificare Dna grano duro con IA -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,12 gen-Grazie al cloud Microsoft Azure e' possibile mettere in rete decine di ricercatori di tutto il mondo e farli collaborare in tempo reale all'interpretazione dei 'big-data' (decine di terabyte) ottenuti da macchine di sequenziamento che, nei diversi laboratori del pianeta, hanno sequenziato decine di varieta' di grano duro e dei suoi antichi antenati. 'In un contesto in cui capire il significato di una mole impressionante di dati e' incomparabilmente piu' difficile che produrli, si tratta di un passaggio essenziale - sottolinea una nota del Crea -, che consente di garantire in tempi piu' brevi la produzione di un cereale fondamentale e strategico come il grano negli anni futuri'.

