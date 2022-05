Agricoltura: Patuanelli, Ue tuteli produttori da concorrenza sleale Paesi terzi

Garantisca che prodotti in arrivo abbiano stessa qualita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - "Credo che l'Europa debba ragionare in primo luogo su come incrementare le produzioni agricole e agroalimentari del Continente, in secondo luogo di come garantire che i prodotti che arrivano da Paesi terzi arrivino con le stesse caratteristiche la stessa qualita' le stesse tecnologie produttive che imponiamo ai nostri produttori europei, perche' e' evidente che altrimenti, se consentiamo a prodotti di Paesi terzi di arrivare sui nostri mercati senza i sufficienti controlli e senza dei meccanismi di aggiustamento del prezzo alla frontiera ci sara' una concorrenza sleale nei confronti dei produttori europei". Lo ha auspicato il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, intervenendo in Aula alla Camera prima delle votazioni sulle mozioni che impegnano il Governo a sostenere le imprese del settore agroalimentare in relazione alla crisi ucraina.

Il ministro ha fatto rilevare che "sistemi protezionisti interni metterebbero a rischio la nostra capacita' di penetrazione dei mercati esteri". Patuanelli ha inoltre osservato che i produttori "hanno la necessita' di fare un percorso di transizione ecologica, di riduzione dei fitormaci e dei fertilizzanti chimici, e che ovviamente a fianco a questi obiettivi si interseca l'aumento dei fattori della produzione, quindi dei costi e la concorrenza con i Paesi terza diventa ovviamente asimmetrica".

Bof

