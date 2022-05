Agricoltura: Patuanelli, riforma Pac occasione persa per gestire fondi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mag - "Stiamo affrontando un momento complicato ma ci troviamo anche di fronte a grandi sfide che non possiamo perdere. La nuova Politica agricola comune e' il miglior compromesso possibile, ma abbiamo perso l'occasione di indirizzare le risorse e ci troviamo di fronte a una grande frammentazione che non permette di risolvere a pieno i problemi che riguardano il mondo agricolo". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli intervenendo oggi a un'iniziativa sull'agricoltura familiare promossa dalla Copagri e patrocinata dal Mipaaf in Puglia. Sul Piano strategico nazionale per l'attuazione della riforma Pac "abbiamo trovato un equilibrio che va mantenuto - ha detto Patuanelli -.

Abbiamo raggiunto un risultato che ritengo molto importante.

Abbiamo trovato le risorse ma ora occorre spenderle bene".

