Agricoltura: ok del Parlamento Ue al regolamento sulle nuove biotecnologie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - La plenaria del Parlamento europeo ha adottato oggi a Strasburgo in via definitiva il regolamento che autorizza la sperimentazione, l'uso e la vendita delle piante ottenute attraverso le nuove biotecnologie. Si tratta delle cosiddette tecniche di evoluzione assistita (Tea o Ngt nell'acronimo inglese di nuove tecniche genomiche) che a differenza dei vecchi Ogm non prevedono l'inserimento di Dna estraneo alla pianta ma accelerano un processo naturale e sono frutto delle scoperte sull'editing genomico valso nel 2020 il premio Nobel per la chimica a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. Il via libera arriva dopo un lungo negoziato (la proposta di regolamento risale al 2023); il regolamento e' stato adottato senza votazione finale, visto che l'Aula ha respinto tutti gli emendamenti presentati al testo dell'accordo con il Consiglio.

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