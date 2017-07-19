Agricoltura: ok convenzione Inps-Agea per integrare le banche dati -2

Contrasto a frodi nell'ambito della Pac (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - 'Questa iniziativa - spiega il direttore generale dell'Inps Valeria Vittimberga - e' solo l'inizio di un processo di evoluzione dei nostri sistemi informativi, finalizzato non solo al servizio dell'utenza, ma anche alla lotta contro le frodi nel settore previdenziale e nell'ambito della Politica Agricola Comune'. 'Ci aspettiamo - ha aggiunto - di implementare ulteriori innovazioni nei prossimi mesi per semplificare ulteriormente gli adempimenti e migliorare la compliance'.

