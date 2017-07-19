Agricoltura: Meloni, riso settore straordinario con export per oltre 800 mln

'In debito con mondine che lottarono per diritti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vercelli, 11 set - 'Siamo qui per celebrare il riso, eccellenza assoluta del nostro agroalimentare e ingrediente iconico della nostra cucina' che mobilita 'un export che vale oltre 800 milioni di euro l'anno, e il cuore di questa produzione e' in questa terra straordinaria tra Lombardia e Piemonte'. Cosi' la premier Giorgia Meloni, intervenendo dal palco del Festival internazionale del riso, in corso a Vercelli.

'Nell'immaginario collettivo - spiega - leghiamo alle mondine immagine romantica, ma il loro lavoro ero molto piu' duro del mito che le ha accompagnate'. Oggi l'agricoltura 'con la meccanizzazione e' cambiata, questo duro mestiere e' sparito ma noi dobbiamo a quelle donne coraggiose un enorme debito di riconoscenza', perche' 'con le loro battaglie hanno conquistato diritti che sono pilastri del lavoro e dello stato sociale di questa Nazione'.

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