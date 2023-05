Agricoltura: Lollobrigida, usare i fondi della riserva Pac per danni da maltempo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mag - "I fondi della riserva agricola dovrebbero essere indirizzati verso i settori e i territori che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture e che nel breve periodo, senza sostegno, non avrebbero alcuna prospettiva di ripresa". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, al Consiglio dei ministri agricoli Ue che si e' tenuto oggi a Bruxelles. L'Italia ha chiesto di attivare i fondi della riserva anticrisi della Politica agricola comune, che vale complessivamente oltre 400 milioni di euro, riferendosi in particolare ai frutteti, vigneti e allevamenti delle regioni italiane colpite dalle alluvioni. "Accanto a queste misure di emergenza - ha aggiunto Lollobrigida, e' necessario intervenire anche con altre azioni da attuare, assicurando un applicazione piu' flessibile delle normative, innanzitutto alle norme riguardanti i pagamenti diretti allo sviluppo rurale, gli interventi settoriali le opportune deroghe per adattare gli interventi previsti e le capacita' di reazione di un settore duramente colpito", ha continuato il ministro, ribadendo la necessita' di inserire anche uno specifico intervento nell'ambito dello sviluppo rurale e consentire "l'erogazione di adeguati aiuti per fronteggiare le emergenze".

