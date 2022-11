Agricoltura: Lollobrigida, l'Italia e' contraria al cibo sintetico

Dobbiamo difendere modello italiano basato su qualita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 7 nov - "Il mondo dell'agricoltura e' un mondo sano che chiede allo Stato di non opprimere i produttori con norme eccessive e di proteggerli dalla concorrenza sleale e da atteggiamenti non rispettosi dei diritti del lavoro. In questa fase le priorita' riguardano provvedimenti di emergenza su energia, su cui il governo ha gia' dato garanzie, e provvedimenti strutturali che ci mettano nelle condizioni di sfruttare al meglio le nostre potenzialita". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della sovranita' alimentare Francesco Lollobrigida nel corso di una conferenza stampa al ministero dopo aver incontrato le principali organizzazioni agricole.

"Sovranita' alimentare - ha spiegato - vuol dire mettere al centro il produttore agricolo e il cittadino come consumatore finale in una filiera in cui sia trasparente l'intero processo produttivo. Con le organizzazioni abbiamo concordato di individuare una strategia non emergenziale per risolvere il problema della fauna selvatica. L'agricoltura corre rischi che derivano da scelte sbagliate del passato; le associazioni ci hanno chiesto di non disperdere le risorse destinate al settore, proteggere i nostri prodotti e garantire il rispetto delle regole. Stiamo riorganizzando il ministero al quale e' mancata negli ultimi anni una guida politica chiara. Il nostro compito sara' difendere il nostro modello produttivo basato sulla qualita'. L'Italia e' contraria al cibo sintetico: in Europa ci vogliamo stare a difesa delle produzioni italiane come dimostra l'ultimo voto sui fondi per la promozione".

