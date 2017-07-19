Dati
            Notizie Radiocor

            Agricoltura: Lollobrigida, garantito impegno a sostegno eccellenze italiane

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - 'Il consorzio del Pecorino romano e' una delle grandi eccellenze italiane, capace di affermarsi nel tempo in tutto il mondo. Questa mattina, insieme al presidente Maoddi, abbiamo discusso dei risultati importanti raggiunti e delle criticita' da affrontare nel futuro, compresi i dazi americani. Abbiamo ragionato su strategie di supporto per valorizzare ancora di piu' un prodotto che sostiene intere filiere, a partire dal lavoro dei nostri pastori. Ancora una volta, abbiamo garantito il nostro impegno e sostegno alle eccellenze italiane'. Cosi' il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un post Facebook.

            com-arl

            (RADIOCOR) 29-08-25 17:56:33 (0523)FOOD 5 NNNN

              


