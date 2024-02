Agricoltura: Lollobrigida, ci vuole revisione rapida e sostanziale della Pac -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 26 feb - Il documento italiano indica la necessita' di un rafforzamento delle risorse della Pac per garantire un equilibrio tra sostenibilita' economica e ambientale, il sostegno del reddito degli agricoltori e la ricerca della cosiddetta 'sovranita' alimentare europea'. La posizione italiana ha come prospettiva un sistema di aiuti piu' centrato alla produzione e al sostegno dei prezzi. A breve termine per tutelare il reddito degli agricoltori viene indicata la moratoria generalizzata sui mutui. E, per quanto riguarda il rapporto con le altre aree del mondo, va rafforzata la direttiva europea sul contrasto delle pratiche sleali e il focus sulla reciprocita'. Poi lo stop definitivo alla regola della messa a riposo dei terreni, cosa che dovrebbe essere decisa rapidamente come deroga alla Pac, peraltro appena riformata, e poi da inserire nella riforma dal 2027 in poi.

