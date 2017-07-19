Agricoltura: Istat, produzione 2025 a +0,3%, stabile valore aggiunto (-0,1%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - Nel 2025 il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato una lieve crescita della produzione in termini reali, pari allo 0,3%. Nello stesso periodo, il valore aggiunto e' rimasto sostanzialmente stabile (-0,1%), mentre l'occupazione si e' ridotta dello 0,5%. Lo fa sapere l'Istat, con il suo consueto report su 'I conti dell'agricoltura 2025'. Nel 2025 - si legge nel report - sono aumentati sia i prezzi di vendita dei prodotti agricoli (+3,8%) sia i prezzi dei beni e servizi impiegati nel settore (+1,0%). Si sono osservati incrementi della produzione in volume per olio d'oliva (+9,6%), cereali (+4,1%), vino (+2,9%) e fiori e vivai (+1,5%). L'annata e' stata invece sfavorevole per frutta (-7,3%), legumi secchi (-3,2%), coltivazioni industriali (-1,9%), foraggi (-1,3%) e agrumi (-1,0%).

sma.

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